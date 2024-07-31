【時報記者張漢綺台北報導】光寶科(2301)公布第2季及上半年財報，第2季稅後盈餘為31億元，單季每股盈餘為1.36元，季增30%，累計上半年每股盈餘為2.4元，公司董事會決議2024年第2季每股將配息2元。
光寶科技今天舉行法說會，光寶科第2季合併營收333億元，季增16%，在高價值事業比重持續提升、策略性減少高波動之業務以優化產品組合，佐以導入AI賦能與數位化營運管理所帶來的綜效，單季合併毛利率達22.2%、營業利益率為9.9%，分別季增1.9個百分點及2.1個百分點，單季營業費用來自研發的投資季增近1成，佔當季營收5.5%，聚焦AI與雲端、光電、5G及新事業發展，單季季稅後淨利為31億元，單季每股盈餘為1.36元，季增30%。
光寶科今年上半年合併營收621億元，合併毛利率為21.3%，營業利益率為8.9%，稅後淨利55億元，每股盈餘2.4元。
受惠於積極的營運資金管理、以及從營運活動產生的自由現金淨流入，淨現金部位達625億元。
光寶科董事會也通過2024年第2季將發放每股現金股息2元。
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