【時報-台北電】聯上(4113)償還金融機構借款及110年度第二次有擔保普通公司債之本金以及充實營運資金，現金增資發行新股2000萬股，每股面額10元發行，發行價格待訂定價格後另行公告。現金增資認股基準日為8月23日，最後過戶日為8月18日，停止過戶日期為8月19日~8月23日止。（編輯：邱致馨）
《營建股》聯上現增發行2000萬股
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【時報-台北電】聯上(4113)償還金融機構借款及110年度第二次有擔保普通公司債之本金以及充實營運資金，現金增資發行新股2000萬股，每股面額10元發行，發行價格待訂定價格後另行公告。現金增資認股基準日為8月23日，最後過戶日為8月18日，停止過戶日期為8月19日~8月23日止。（編輯：邱致馨）
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