【時報記者王逸芯台北報導】聯發科(2454)今(31)日舉辦法說會，公佈第二季財報，單季淨利季減少18%、年增加62%，每股獲利16.19元。

聯發科第二季合併營收為1272 .71億元，季減少4.6%、年增加29.7%；單季合併毛利率為48.8%，季減少3.6個百分點、年增加1.3個百分點；單季合併營業利益為249.56億元，季減少22.4%、年增加69.2%；單季合併本期淨利為259.55億元，季減少18%、年增加62%；每股盈餘為16.19元，聯發科累計上半年每股獲利36.04元。

聯發科第二季淨利率與每股盈餘較前第一季減少，主要因第二季營收與毛利率較前季低。較去年同期增加，則是因營收較高所致。

聯發科第二季毛利率為48.8%，季減少3.6個百分點，主要因前季包含一次性的項目；較去年同期增加1.3個百分點，主要因產品組合較佳。

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