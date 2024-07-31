有媒體報導全台淹水感測器有近7成未發揮效能，完全沒有記錄到任何淹水。經濟部水利署31日說明，因審計部報告統計期間發生颱風次數較少，多為局部地區豪大雨情況，且前瞻計畫治水陸續發揮成效，部分地區積淹現象已大幅減輕，因此有部分淹水感測器無淹水紀錄情形，並強調全台淹水感測器2,072支整體妥善率達96.6％。

水利署指出，淹水感測器以過去曾經積淹水地點優先設置，並由地方政府會同在地居民考慮地區淹水潛勢、防汛熱點等因素，酌予調整位置或擴大布建，因審計部報告統計期間發生颱風次數較少，多為局部地區豪大雨情況。

水利署表示，後續會依近年治水成效及經費許可調整或增加淹水感測器布設地點，也會與地方政府落實管理，維持設施正常，讓淹水感測器能有效、迅速，做為防災人員迅速應變重要工具。

水利署強調，全台淹水感測器2,072支整體妥善率達96.6％，在凱米颱風中運作正常，讓水利人員第一時間共回報514筆淹水感測通報，掌握淹水變化及消長情形，是第一線救災人員救災、疏散避難評估的重要工具。