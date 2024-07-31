【時報-台北電】中砂(1560)公告董事會通過113年度上半年財務報告。113年上半年營業收入33.26億元，營業毛利10.62億元，營業利益5.55億元，稅前淨利6.54億元，淨利5.28億元，歸屬於母公司業主淨利5.1億元，基本每股盈餘3.52元。（編輯：沈培華）

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