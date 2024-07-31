【時報編譯張朝欽綜合外電報導】匯豐控股(HSBC Holdings)週三承諾回購價值30億美元的股票，希望能激勵萎靡不振的股價。匯豐還報告稱，受到財富管理業務成長和中國房地產虧損不斷縮小的推動，上半年獲利持穩。

受到私人銀行收入增加、資產管理和人壽保險成長的推動，1~6月財富業務營收年增12%，來到43億美元。

執行長Noel Quinn在新聞稿中表示，即便在利率較低的環境下，我們仍相信，我們會有正確的策略和模式來增加收入。

匯豐給出了新財測目標，2025年平均有形資產回報率將達到15%左右。

除了今年稍早宣布的50億美元回購計畫之外，匯豐週三還宣布新的30億美元股票回購計畫。計畫公布後，匯豐目前在香港上市的股票上漲逾3%。

匯豐為歐洲最大銀行，今年1~6月稅前利益為216億美元，略低於去年同期的217億美元，為年減0.47%。

這家專注於亞洲業務的銀行強調了自己對倫敦和香港的承諾，1月至6月國際客戶數增加了8%，達到270萬戶，其中在香港新開設了34萬5000個銀行帳戶。

匯豐在去年將資產減值了30億美元，現在則看到中國放慢的經濟和惡化的房地產有了緩解的跡象。

該行同時上調淨利息收入預測，從410億美元上調到430億美元。

匯豐還任命了Jonathan Bingham為財務長，自9月2日起生效。在兩週之前，匯豐任命財務長Georges Elhedery為新任執行長。