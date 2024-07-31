觀察七月最後一周，台股宛如坐上大怒神，指數蒸發上千點，今年以來行情火熱的AI相關概念股，成為首當其衝的海嘯第一排。凱基投信表示，市場情緒引發籌碼面鬆動，導致AI族群面臨本益比修正，但回歸基本面觀察，AI長線趨勢並未改變，短線回檔反而提供以相對低成本建立長線部位的好時機；若想一手掌握真正的台股AI潛力股，不妨透過全台首檔高純度台股AI ETF，更能抓住真AI題材的長線多頭契機。
凱基優選台灣AI 50 ETF 基金(00952)預定經理人施政廷表示，台灣在AI發展版圖中扮演關鍵樞紐，從AI的三大支柱：算力、算法與資料來看，台廠目前在算力市佔率上掌握了絕對優勢，但為數眾多的AI概念股，受惠AI趨勢的程度也有所不同，能精準掌握AI貢獻度，才能發揮資金投資的最大效益。
臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet優選AI 50指數-凱基台灣AI 50(00952)追蹤指數，自2016年5月成立以來，指數含息報酬累積達437.2％，遠勝同一時期台灣加權指數的287.5％；從各年度殖利率來看，臺灣優選AI 50指數的殖利率，也是自成立以來連續8年打敗台灣加權指數，表現有目共睹。
施政廷指出，凱基台灣AI 50(00952)所追蹤的指數能如此經得起多空考驗，關鍵在於先以AI純度做第一道防線，再以動能、價值成長、股息等多因子層層篩選。施政廷解釋，為了確保AI趨勢能確實轉化為企業成長的養分，00952所追蹤指數從FactSet產業分類隸屬AI的39個次產業中挑選成分股，且AI相關產業營收須占公司營收30％以上，才符合資格進入採樣範圍；接下來剔除掉近4季ROE平均最低5％、近一年下跌且波動最高5％的公司，只留配息紀錄穩、五月定審後會配息的公司，再以過去12個月股價動能、價值成長、股息配發表現做為第二層排序條件，從眾多優秀AI供應鏈中淬煉出頂尖50家企業作為成分股。
為了助投資人扎扎實實吃到AI商機，凱基台灣AI 50 (00952)不僅設立AI營收占比高門檻以集結台灣AI戰力，也設計淡旺季換股機制以強化投資威力，施政廷說明，00952所追蹤指數設計一年換股兩次，11月換股拚股價，5月換股重股息，搭配市場節奏切換ETF攻守位置，以實現股價成長與股息兼顧。00952規劃10元發行價、月配息與平準金機制，助投資人輕鬆入手台股AI行情之餘，同時也能追求打造現金流的投資計劃。
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