首檔台股AI ETF-凱基台灣AI 50（00952）預計於8月16日起開募，共有50檔成分股，前十大成分股曝光，其中，世界（5347）權重居冠。

凱基投信表示，該檔ETF為兩年5月及11月定期換股，預估每一次剔換率約20％ ~ 40％。

依最新追蹤的指數前十大股為：世界5.5％、鴻海5％、台積電及台達電都各4.4％、台光電4.2％、聯電4％、和碩3.9％、光寶科及英業達各3.8％、佳世達3.4％。

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