台中近年來房價扶搖直上，以台74線周邊房市最為熱絡，尤其是太平區、東區，更因擁有成熟商圈加持，補漲潛能強，成為首購族熱區，兩區域房屋均價5年來漲幅都逾6成以上，漲勢驚人！
而太平區內預售案單價更是節節走高，如北太平區指標案「順天蘊華」，最高成交單價已突破5字頭；南太平的「順天緮華」也有數筆4字頭交易；而東區的「浩瀚湖濱城」最高成交單價已逼近6字頭，備受矚目。
根據元宏不動產加值服務平台統計，太平區近5年房價均價漲幅達77.6％，更吸引包含順天（5525）、坤悅（5206）、櫻花建（2539）等建商搶進推案。
其中，北太平因台74線可快速連接市中心各大商圈，同時還有捷運紅線精武站及太原站提供大眾運輸服務、未來更有接續藍線主線的帝國製糖廠B20站的交通優勢，帶動新光重劃區成為房市熱點。
根據樂居網統計，新光重劃區近一年來就有2476戶成交量，而順天建設在該區推出的雙塔新案「順天蘊華」，實價登錄揭露，該案平均成交價已來到45.3萬元，最高成交單價更達50.09萬元，成為整個太平區內首個站上5字頭的個案；而「藏富爵鼎」、「精蒔講義」等個案社區，最高成交價也逾45萬元的水平。
而位於南太平區家樂福特區的「順天緮華」，為順天建設花費6、7年時間整合出的1600坪大基地個案，享有「出門即有家樂福、近距離可達Lalaport」的地利優勢，目前該案最高成交單價更達44.37萬元，成為南太平最高價個案；而鄰近的「坤悅涵仰」也有4字頭成交單價。
另外，同樣受惠台74線的東區，也是早期開發的精華區，近年在市府力推「東區再造計畫」下迅速翻轉，更吸引秀泰影城、日本三井Lalaport、李方艾美酒店陸續進駐，未來還有捷運藍線通過，區域話題不斷。
根據實登顯示，2024年大樓與華廈產品每坪成交單價為39.22萬元，對比2020年每坪24.31萬元，成長幅度達61.3％，補漲態勢相當強烈。
不過，東區也因建地難尋，新屋產品具有稀缺性，目前以豐邑機構於台糖湖濱生態園區周遭推出的「浩瀚湖濱城」最為矚目。
「浩瀚湖濱城」案3,560坪基地坐落於三井LaLaport對面，同時緊鄰捷運藍線B20站，地段與生活機能相當優越，住宅主打27至48坪、2至4房產品，共計624戶，預計今年完工。根據實價登錄揭露，目前最高單價為58.8萬，全案住家產品銷售已突破8成。
除了住宅產品外，「浩瀚湖濱城」同時也一同興建20層樓高的複合式商辦大樓，空間規劃19至46坪、挑高4米4的產品，共計450戶，在區域商辦產品相對稀少的情況下，「浩瀚湖濱城」主打的微型商辦，備受青年創業家及投資出租族群的青睞。
住展雜誌企研室總監陳炳辰指出，台中市太平區與東區的傳統城區房市，都有受到周邊話題區域帶動的特性，其中，東區在新商場與糖廠周邊地貌大改造後，區域高價新案單坪已站穩5字頭。
而鄰近的太平區也因此受惠拉抬，傳統城區也亦步亦趨往4字頭邁進，地緣利多發酵不言可喻，且新案不多更造就價量成績，在台中市中心地帶一片漲聲響起下，比價效益亦會大為彰顯，購屋量能遂激發房價。
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