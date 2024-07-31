《大陸產業》星巴克中國 第三季淨收入季增5%

【時報-台北電】星巴克公佈第三季（截至2024年6月30日）財報，其中星巴克中國第三季獲利表現亮眼，實現淨收入7.338億美元，較上一季成長5%（去除匯率變動影響）。

星巴克中國第三季新增門市213家，並新進入38個縣級市場，目前在超過900個縣級市場擁有7,306家門市。除了積極擴點，第三季星巴克中國門市交易量、利潤率也較上季持續成長。門市交易量穩定提升部分得益於早餐時段會員消費頻率的增加以及下午和晚上時段偶爾光顧的顧客購買量的增長。

對於後市，星巴克中國以三大方向繼續打拚市場，分別是：卓越的顧客體驗源於卓越的伙伴體驗；獨特的咖啡體驗和對高品質的堅持始終如一；豐富多彩的門市將持續服務當地社區，致敬中國文化和傳統。（編輯：張嘉倚）