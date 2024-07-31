【時報記者王逸芯台北報導】晶豪科(3006)今日宣布，車載晶片獲得德國認證機構DEKRA德凱頒發的ISO 26262 ASIL-B產品認證證書，這是繼今年初取得ISO 26262 ASILD最高等級道路車輛功能安全流程認證後，再度於半年內以DRAM 及Flash Memory兩項產品同時取得ISO 26262 ASIL-B產品認證，率先成為全台首家一次通過2項產品認證的晶片製造商。

晶豪科董事暨總經理張明鑒表示，近年來車用電子已成為半導體產業發展的重要支柱，先進智慧車用電子產品成為主要趨勢，在國際半導體大廠均積極投入的同時，晶豪科技也將車用市場列為重大的策略發展方向。相較於一般應用，車用半導體產品的可靠度與安全性是品質認證上最重要的兩項基本檢視指標，而ISO 26262功能安全標準即是檢核汽車電子供應商是否達到安全標準等級ASIL(Automotive Safety Integrity Level)要求程序的認證指標；晶豪科技經由取得ISO 26262證書，不僅代表開發流程與車用產品已受認可之外，更正式宣告晶豪科技成為可提供符合道路車輛功能安全產品之車用記憶體製造商。

DEKRA德凱認證總經理孫富樂表示，智慧化、電動化已是汽車產業應用的大勢所趨，隨著人類生活對電子系統倚重程度越高，就越須著重功能安全相關議題，才能最大限度地降低故障風險。而DEKRA德凱ASPICE和功能安全團隊目前是台灣最多車廠供應商合作取證的專家團隊，DEKRA德凱也秉持一站式服務理念提供包含ISO 26262功能安全、ISO/SAE 21434道路車輛網路安全、ISO 27001/TISAX汽車行業資訊安全評估標準、Automotive SPICE軟體發展成熟度模型等整合式解決方案，以協助客戶智慧化的推動汽車產業轉型升級。

ISO 26262為國際公認的汽車功能安全標準，乃由國際標準化組織(ISO)針對汽車電子系統制定的功能安全標準，ASIL-B(Automotive Safety Integrity Level-B)為涵蓋從輕微到中等的安全條件，避免系統失效所造成的危害，達到ASIL安全分析的預期要求。