【時報-台北電】台灣五十指數今日收盤為17969.84點，下跌35.1點，跌幅0.19％

《集中市場》集中市場11:00，指數22252.51點，成交值2130.08億元
《櫃買市場》櫃買市場11:00，指數263.57點，成交值644.65億元
《櫃買市場》櫃買市場10:00，指數262.56點，成交值438.67億元
《集中市場》集中市場10:00，指數22087.61點，成交值1349.00億元
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