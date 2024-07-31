台股今日(07/31)集中市場收跌24.22點，報22199.35點，跌幅0.11%，成交量3735.70億元。台積電下跌0.64%，收934.00元；聯發科下跌2.79%，收1220.00元、鴻海收漲1.02%。人氣成交量最大前十檔分別為：群創、旺宏、訊舟、錸德、新光金、鴻海、友達、中信金、聯電、開發金。

在上市類股中，以運動休閒族群、電子零件族群表現最為亮眼，漲幅分別為2.28%、1.40%；居家生活族群走勢則較為疲軟，下跌1.87%。

上市股中有8檔漲幅9%以上。收盤漲幅前十名分別為：矽統(10.00%)、台火(10.00%)、三洋實業(9.92%)、旺宏(9.91%)、銘旺科(9.87%)、波力-KY(9.85%)、康控-KY(9.82%)、晶彩科(9.56%)、裕慶-KY(8.90%)、永光(8.71%)。

上市股中有1檔跌幅9%以上。跌幅最重前十名分別為：中華(-9.95%)、新日興(-6.64%)、隆銘綠能(-6.04%)、AES-KY(-5.77%)、雲豹能源(-5.43%)、同泰(-5.38%)、全新(-5.36%)、華友聯(-5.31%)、弘憶股(-5.07%)、億豐(-4.90%)。

在上櫃類股中，以紡織纖維族群、觀光餐旅族群表現最為亮眼，漲幅分別為1.96%、0.83%；文化創意族群走勢則較為疲軟，下跌2.13%。

成交量前十名人氣指標為：均豪、東捷、鑫科、穩懋、精材、力麒、安國、福裕、高鋒、波若威。

上櫃9%以上漲幅共有11檔，其中1檔一度觸及漲停。收盤上漲前十名上櫃股分別為：大略-KY(10.00%)、力麗店(9.98%)、光頡(9.96%)、鑫科(9.95%)、易發(9.93%)、天品(9.92%)、明係(9.92%)、高鋒(9.90%)、宏碩系統(9.89%)、福裕(9.87%)。

跌幅在9%以上個股則有1檔。跌幅最重前十名分別為：穩懋(-9.40%)、千附精密(-8.85%)、安碁資訊(-8.78%)、鏵友益(-7.79%)、泰谷(-7.38%)、新零售(-6.60%)、永信建(-6.00%)、誠泰科技(-5.87%)、全域(-5.60%)、訊聯基因(-5.07%)。