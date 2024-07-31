貫穿北桃園精華區的桃園捷運綠線興建中，未來與機捷、台鐵、捷運三鶯延伸線連結大台北，形成北北桃一小時生活圈，將吸引更多周邊租屋族往捷運商圈移動，預期未來捷運沿線區旁的G10站每坪810元最高，而租金收益率則以位於八德的G03站、G05站最高。
統計顯示，桃園捷運綠線沿線租金呈現「山」字型分布，位處精華區的藝文特區中正路、大興西路口的G10站租金達每坪810元，相當於一間10坪套房月租金超過8,000元，一間25坪小坪數住宅約在2萬元左右，此外藝文特區展演中心前的G11站租金也接近每坪800元，為全線租金次高的捷運站。發展較早、商業機能成熟的桃園站前商圈則為高租金區段，包括G08中正路、永和市場前，以及與桃園火車站共構的G07站，租金行情都超過每坪750元。
由蛋黃區往東、西二側，租金水位則明顯遞減，如八德廣豐商圈G05站租金每坪674元，進入八德區各站租金則在每坪500～550元，向西側至如下南崁租金約在每坪650元，大園菓林、坑口各站租金則約每坪600元左右。
以租金收益率觀察，全線普遍多能有2.5％以上，由於桃園綠線各站租金差異並不大，取得成本較低成為提高報酬率的主要關鍵，平均房價在每坪21～25萬元左右的G03、G05，以及與機捷交會的G32站，平均租金收益率能達3％以上。
SPEEDO速˙包租代管嘉晟桃園店經理陳祥輝表示，桃捷綠線貫穿北桃園精華地段及主要商圈，如桃園站前商圈租屋市場、藝文特區、廣豐商圈、下南崁等商圈由於商業發達、商業機能完善，原本即屬租屋市場的熱門地段，而近年快速發展的新興重劃區，如八德擴大、小檜溪、經國等重劃區新屋推案量大，由於捷運題材加持，不少早期進場屋主也釋出新供給，由於屋齡新、管理佳，也吸引不少租屋族。
桃園捷運綠線將分階段通車，未來捷運通車後，除了在地租屋客外，預期使周邊工業區、大園、蘆竹航空產業鏈的就業租屋，以及大學生租屋需求，往精華商圈的捷運站周邊位移。相對於台北捷運住宅租金多在2～2.5％，桃園捷運住宅取得成本低、租屋需求強勁，小坪數產品出租效益浮現。
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