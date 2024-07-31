【時報-台北電】中東緊張局勢升溫，原油電子盤止跌反彈，由於傳出哈馬斯領導人哈尼亞在伊朗遇襲身亡，中東緊張局勢加劇，油價應聲自七週低點反彈逾1美元，周三(7/31)截至臺北時間下午14點20分整，原油期貨報價如下：美國NYMEX-9月原油期貨上漲1.34美元，報每桶76.07美元；倫敦ICE-9月布蘭特原油期貨上漲1.28美元，報每桶79.91美元。(編輯：鄧凱綺)(商品行情網)

《國際油價》哈馬斯領導遇襲 31日原油電子盤反彈逾1美元
哈馬斯首腦遇襲身亡 法人：為原油市場帶來支撐
《商情》避險情緒增加 7/31黃金亞洲電子盤上揚
《原油期貨》NYMEX：07/30 9月輕質原油跌1.08美元，每桶為74.73美元
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