【時報-台北電】台橡(2103)公告113年第二季財務報告董事會召開日期為113年8月8日。（編輯：沈培華）

《橡膠股》建大Q2財報董事會 8月8日召開
《台北股市》投信31日賣超前十大 中華翻臉賣最多、爆量殺跌停
《外資》賣超股：聯電、友達、緯創
《外資》買超股：中華電、臻鼎-KY、台積電
#台橡 #橡膠 #董事會 #財務報告
透過Google新聞追蹤旺得富