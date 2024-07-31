【時報記者莊丙農台北報導】友達(2409)今天召開法說會公布第二季財報，業外認列地震損失4億元，使得歸屬母公司業主淨損為2.3億元，每股虧損0.03元，連續九季虧損，不過，本業已經轉盈，單季營業利益1.1億元。進入第三季，友達表示，全球經濟環境仍受通膨及戰爭的不確定性影響，但公司產品業務多元且積極優化產品組合，且車用與垂直場域動能維持穩定，有助於整體營運表現。

友達第二季營收743.3億元，季增25.0％，年增17.4％，毛利率11.2％，營業利益1.1億元，營業淨利率為0.1％，歸屬母公司業主之淨損為2.3億元，每股虧損0.03元。第二季面板總出貨面積達556.8萬平方米，較2024年第一季增加5.1％，與2023年第二季相比減少2.4％。

公司表示，4月初的地震的確對公司產出造成一些影響，但已全線恢復生產。消費型電子產品市場需求平穩回升，品牌持續備貨。BHTC自第二季起併入友達，擴大車用事業成長動能，垂直場域事業亦穩健成長。受惠於整體營收較上一季大幅增長25.0％，第二季本業營運順利轉虧為盈，整體虧損程度亦較上一季大幅改善。

未來在公司營運與策略規畫方面，將改以三組不同的營運結構來當作公司的三個主要營運支柱，「Mobility Solution智慧移動」、「Vertical Solution垂直場域」以及「Display顯示科技」。透過三組不同的營運結構，針對各自的挑戰與機會進行營運聚焦與優化，以取得最佳營運表現，以期能夠降低面板產業景氣循環的影響。