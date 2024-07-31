台股波段修正考驗ETF表現，高股息ETF具殖利率保護，統計規模500億元以上7大主要高股息ETF，除本次下跌期間跌幅均小於大盤，其中以元大台灣高息低波（00713）表現最佳，跌幅僅不到大盤四分之一。

法人指出，隨大盤本益比、股價淨值比來到近年相對高點，將持續突顯控制波動的重要性，現階段逢低加碼高股息ETF可優先關注。

台股大盤7月11日至7月30日累積跌幅為8.88％，統計主要高股息ETF同期間報酬率，有「換股金絲雀」之稱的元大台灣高息低波ETF僅下跌2.11％表現相對最佳，其他包括統一台灣高息動能（00939）等6檔，報酬率介於-4.68％至-7.48％，均優於大盤。

法人分析，現階段大盤無論是本益比、股價淨值比都來到近年相對高點，突顯ETF選股策略對績效的影響程度，目前主要高股息ETF以00713選股最受市場關注，其透過降低成分股間的股價關聯性做到低波動，並會進行個股本益比評估，定期低買高賣調整，是對高股息個股漲多跌深最敏銳的高股息ETF，本次 6月換股領先市場朝相對穩健的傳產、權值股進行調整，後續亦有其他大型高股息ETF跟進。

外資近日亦針對台股發布投資策略報告，認為當科技股評價相對偏高後，資金可能轉進防禦性內需消費類股，包含食品、百貨、紡織等，這與00713以金融、傳產類股為主的選股方向一致。

法人建議，隨台股挑戰新高，加上景氣燈號已來到紅燈，高檔震盪情況可能增加，將放大高股息ETF控制波動能力對績效的影響性。00713 近三年報酬風險比（Sharpe Ratio）為全體台股主被動基金排名第一，即在承受相同風險下，有機會獲得較佳報酬，帳上累積資本利得領先高股息ETF，提供未來穩定配息基礎，是現階段可優先關注標的。