日本銀行（BoJ，日本央行）31日中午宣布利率決策，正式升息15個基本點（0.15個百分點），政策利率上調至0.15％～0.25％，符合市場原先預期。日本央行開獎後，日圓一度跳升至151字頭，但隨後拉回、並回測154價位。

日本央行升息，將利率拉升至約0.25％，為繼3月決定解除負利率政策之後，直接宣布升息決定，也是2007年以來再次升息；同時，宣布每季購買日本公債規模縮減約4,000億日元，凸顯貨幣政策正常化的決心。

日本升息後，日圓兌美元一度飆升至151字頭、達151.56，但隨後拉回至154左右。日圓雖受升息激勵但不久又下跌，市場解讀，主要是美日利差仍大，也有看法認為，日本央行債券縮減規模遠低於預期，對日圓也造成沉重打擊。

日圓在中午回跌至154左右震盪，目前又回升至152.7附近盤整，市場焦點轉向日本央行行長植田和男於下午發布簡報，以判斷後續日本央行決策方向。