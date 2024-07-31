【時報記者王逸芯台北報導】台股今(31)日開低走高，盤中在金融股帶動下，指數由黑翻紅，上演大驚奇，一度收復22307點季線關卡，資金轉往資產以及金融族群，終場台股收跌24.22點、報在22199.35點、成交量為3735.7億元。台股今日收月線，月K終止連6紅、7月台股總計下跌832點。
電子權值股漲跌互見，台積電(2330)今日股價開小低震盪，終場收跌0.64%、報在934元，目前股價仍在5日線之下；聯發科(2454)法說即將登場，今日股價震盪走跌，終場收跌2.79%、報在1220元；鴻海(2317)開低走高，一度站回200元大關，終場收漲1.02%、報在198元；廣達(2382)開低走高，早盤後股價黑翻紅，終場收漲0.74%、報在272.5元，留下上引線，單日成交量逾3萬張，僅次台積電、鴻海，排名第三。群創單季轉盈，帶動面板股友達(2409)、群創(3481)開高，惟其後翻黑，終場分別收跌1.9%、2.8%。
超微(AMD)第二季獲利意外強勁，且第三季營收展望優於市場預期，帶動部分AI股走揚，創意(3443)在苦吞兩根跌停後，終見到止跌，股價大漲5%，華碩(2357)、緯穎(6669)收漲逾2%，其餘AI概念股金像電(2368)、金寶(2312)、台燿(6274)也均走揚。
金融股盤中扮演台股黑翻紅上演大驚喜的主力部隊，富邦金(2881)、元大金(2885)、永豐金(2890)、華南金(2880)、玉山金(2884)等均收漲逾1%。
分析師表示，美國總統大選的不確定性拖累台股短波段的回檔，不過「川普交易」趨於平靜，市場恐慌程度降低，中長線仍會回歸基本面。以台股技術面來看，加權指數短期均線下彎，不過季線仍上揚，日KD指標已降至20以下來到相對低檔，且開口有縮小跡象，MACD指標黑色柱狀體微幅縮小，短期日K棒已經拉出2根長下影線，推測本波台股修正已接近滿足點。就籌碼面來看，指數本波段修正過程中，成交量目前已經連續5個交易日低於5000億元，顯示市場惜售的心態濃厚，融資浮額大幅清洗，籌碼可望沉澱，靜待外資空單口數顯著減少。選股方向建議聚焦先進半導體、半導體設備及扇形封裝概念股、ABF、營建資產、金融保險等。
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