【時報-台北電】友達(2409)董事會通過113年上半年合併財務報告。113年上半年營業收入1338.05億元，營業毛利103.16億元，營業損失48.33億元，稅前淨損30.29億元，淨損38.08億元，歸屬於母公司業主淨損37.57億元，基本每股損失0.49元。
第二季合併營業額為743.3億元，較2024年第一季增加25.0%，與2023年第二季相比增加17.4%。2024年第二季歸屬母公司業主之淨損2.3億元，基本每股損失為0.03元。2024年第二季面板總出貨面積達556.8萬平方米，較2024年第一季增加5.1%，與2023年第二季相比減少2.4%。
友達光電2024年第二季合併營業額為743.3億元，營業淨利為1.1億元，歸屬母公司淨損為2.3億元，基本每股損失為0.03元，毛利率為11.2%，營業淨利率為0.1%。
回顧第二季，4月初的地震的確對公司產出造成一些影響，但在團隊努力之下，已全線恢復生產。消費型電子產品市場需求平穩回升，品牌持續備貨。BHTC自第二季起併入友達，擴大車用事業成長動能，垂直場域事業亦穩健成長。受惠於整體營收較上一季大幅增長25.0%，本季本業營運成果順利轉虧為盈，整體虧損程度亦較上一季大幅改善。
進入第三季，全球經濟環境仍受通膨及戰爭的不確定性影響，但公司產品業務多元且積極優化產品組合，且車用與垂直場域動能維持穩定，有助於整體營運表現。（編輯：沈培華）
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