大盤連4天失守季線，是抄底甜甜價？還是別亂刀？今(31)日多空拉鋸，尾盤還是翻黑，收22199點。統一投顧分析，成交量連5天低於5千億元，代表市場惜售，融資也明顯瘦身，將醞釀反彈契機。財經作家99啪認為，股市大跌，抄底也要進行資金控管，「越跌越買」恐會越攤越平、買到沒錢或後悔買太少，建議用類V型買法，比如跌20%時，先用7成資金進場，等到反轉時，再用3成資金加碼。

在2022年熊市時，99啪曾在臉書「99啪的財經筆記」分享抄底祕訣，當時他說，最近股市大跌，如果有進場接刀的朋友，可能會抄到手軟，這時候資金控管很重要，以前有寫過一些心得，看完應該有幫助，有看過的朋友也可以來複習一下：

因為投資碰到這種股災，拉長時間看絕對是買點，但短期會跌多深，盤多久，沒人知道。所以重點還是要先問自己，能接受資金套牢多久，還有帳上能忍受多少虧損，假如想清楚了，那接下來就是分批進場，把資金配置做好。

比起一直去猜測底部在哪，更重要的是，去全面評估自己目前現金部位大小，及未來現金流的多寡及穩定性，這才是關鍵。至於該如何分批進場，以前我書上有介紹過，通常是分為「逆勢交易」及「順勢交易」兩種。

「逆勢交易」就是你在其他書上常看到的三角型買法或微笑曲線，也是散戶最愛的方法，越跌越買。但是如果你有經驗就知道，這種方法實際執行起來很不容易，常常出現以下3種結局：

1.選錯對象：攤平攤到躺平起不來，所以個股其實風險很高。

2.跌幅比想像深：只買到半山腰就沒錢。

3.跌幅比想像淺：最後只買到一點點，漲上去後才又後悔買太少。

不要預測市場底部在哪，或盲信專家，因為沒有人能預測短期股價的走勢

所以，以我的經驗來說，比較合理的作法，其實是「逆勢」及「順勢」交易方式的混搭，用類似V型的作法布局，保留犯錯的空間。比如你判斷這次股災至少跌30%，但假如你堅持等到股價打折30%後再出手，這樣風險其實會很高，因為你如果看錯就是會被嘎空手。

至於混搭作法是把資金分兩部分，比如先用7成資金，將預設跌幅打折為20%，然後從你願意進場的合理價位，開始慢慢往下攤平，在預設範圍內先建立基本部位。

假如買完後仍持續下跌，那就先暫停觀望，因為跌幅可能遠比你想得更大，這時候最好等到趨勢反轉後，再用剩下的3成資金順勢加碼，把資金用完。這樣的做法好處是，假如最後你當初判斷太悲觀，股價其實沒跌這麼慘，前階段的布局不至於讓你空手而回，甚至有機會回頭加碼。

但假如當初太樂觀，股價跌福超乎預期，後階段也還保有加碼的本錢，不致於讓你過早就把資金用光。至於細節執行，就看個人股價的評估方式及趨勢的判斷標準，以前書上或文章都有舉例過，可以去爬文。

重點是，不要花太多時間嘗試去預測市場底部在哪，或盲信專家的分析，因為沒有人能預測短期股價的走勢。就像股神最近在股東會所說的，在理財投資方面，他寧可選擇射飛鏢但不收管理費的猴子，也不會選理財顧問。

實際在投資時，你的做法遠比看法重要多了，投資看錯沒關係，重點是，進場前要先建立一個可以容錯的系統，並且能管理各種看錯的風險，才有辦法長期獲利。

※免責聲明：本文獲得《99啪的財經筆記》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。