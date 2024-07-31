勞退新制上路將屆滿20年，近年自提勞退人數持續增加，截至今（2024）年5月底，自願提繳人數為112萬6,087人，已增加超過10萬6千人，占整體提繳人數14.87％，創歷年新高，反之仍有超過85％上班族沒有自提。

為何超過85％勞工沒有參與自提呢？低薪恐是主因之一。據壽險公司調查，其中有30％民眾認為，勞退基金10年平均收益率約是3％，收益率不彰，多數勞工索性不自提，另20％的人不知道勞退可以自提，甚至有人認為「生食都無夠，哪有通曝乾」。

從提繳者的薪資級距來看，薪資越低，自提比率越低；反之，薪資越高，自提比率越高，偏好自提者以高薪族群為主，還有免稅紅利，低薪族要在物價飛漲的現今，從微薄薪資再扣一筆勞退金，大大影響提撥意願。

政府端出獎勵措施有機會提高提撥率，但針對大環境低薪氛圍，勞工沒錢退休、沒錢自提，更要提出解方，不只是單單提高基本工資就能解決，完善的退休投資平台，選擇專屬長線商品，引導投入與資產配置，才提升投資績效，保障勞工退休生活。