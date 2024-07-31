民眾都有明顯感受，台灣物價上漲的幅度較疫情前高出許多，中研院經濟所最新研究調查顯示，民眾預期的生活成本變動，和消費者物價指數（CPI）變化，自去年下半年至今年上半年來，台灣消費者確實對通膨預期升溫。
中研院經濟所31日首度公布新研究計畫「消費者預期與政策反應調查」成果，經濟所研究員楊淑珺表示，此項調查目的在了解台灣消費者對物價變化的預期，自去年10月開始，將每半年以抽樣電話調查方式進行一次，此次公布的是今年4月份的調查結果。
楊淑珺指出，生活成本與消費者物價變化幅度雖有落差，但是兩者一般是同向變動，生活成本的預期也可能反映在物價的預期。
中研院經濟所此次公布今年4月份的調查結果顯示，有6成4的台灣消費者預期一年後生活成本會上升，比去年10月調查時的5成4高出10個百分點。其中「交通與能源開銷」預期的上升幅度最大，楊淑珺分析，其原因可能與今年4月電價全面調漲有關。
另外，中研院經濟所以CPI做調查，則有8成5的消費者預期一年後CPI會上升，並有超過7成的消費者，預期一年後CPI的變化幅度超過2％，整體平均上升幅度為3.2％，比去年10月份調查時的2.8％來得高。
來自研究模型的經濟數據顯示，消費者物價指數（CPI）平均年增率從民國99～108年的0.99％，上升到民國110-113年6月的2.44％。
楊淑珺強調，無論是以生活成本或是CPI變化對物價預期做調查，今年4月兩者預期變化幅度均較去年10月高，顯示相較於去年下半年，今年上半年台灣消費者對通膨預期升溫。
民眾的固定收入，會影響對物價高低的感受。中研院經濟所今年4月的調查中，有一項政策反應調查，是針對近3年（民國111-113年）基本工資調升和今年軍公教加薪對雇主調薪資意願的調查，期間包括基本工資從民國102年的每小時109元，調升至民國113年的每小時183元。
該調查結果顯示，近3年約有7成的雇主因為基本工資調升，而調整月薪3萬元以上的員工薪資。然而也有15％的雇主因為基本工資的上漲而減少員工的聘僱。
另外，約有3成的雇主面對軍公教加薪，今年已經或打算調升薪資；從另一個面相來看，6成7的民間企業雇主並沒有加薪的考慮。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：