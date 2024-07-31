許多人關切2024年的房市走向。（本報系資料照片）

內政部2024年度住宅補貼受理申請期間自年8月1日9時至8月30日17時止，包含「自購住宅貸款利息補貼」及「修繕住宅貸款利息補貼」，符合一定所得及財產以下家庭即可申請。內政部31日表示，住宅補貼可搭配財政部青安貸款，若在台北市購屋申請「住宅補貼」搭配「新青安」最高可達1,250萬元。

國土署表示，申請自購或修繕住宅貸款利息補貼者，需同時符合家庭年所得、每人每月平均所得、家庭動產限額與家庭不動產限額等4項條件。其中，「自購住宅貸款戶」只要年滿18歲、家庭所得及財產符合一定標準，且家庭成員無自有住宅或2年內自購住宅並已辦理貸款者均可申請。

貸款額度依縣市不同，最高可達210萬元～250萬元，提供優惠利率補貼最長20年。國土署表示，若符合「自購住宅貸款利息補貼」資格者，台北市優惠貸款額度最高250萬元、新北市230萬元、其他縣市210萬元。

優惠利率方面，國土署說明，一般戶優惠利率郵儲利率為加0.42％、弱勢戶郵儲利率減0.533％。且無論新舊貸款戶均享有「加碼」貸款利率多1碼的補貼，期限至2026年7月底止。

舉例來說，若戶籍設在台北市，且欲自購住宅貸款利息補貼，則家庭年所得需低於164萬元、每人每月平均所得需低於68,772元、家庭動產限額需低於715萬元且家庭不動產限額需低於940萬元。

國土署並指出，「自購住宅貸款利息補貼」及「修繕住宅貸款利息補貼」可搭配財政部辦理的青年安心成家貸款（最高貸款額度為1,000萬元）。若購屋地點在台北市為，則住宅補貼250萬元搭配青安貸款的優惠房貸1,000萬元，最高可達1,250萬元。

國土署表示，內政部不動產資訊平台2024年度住宅補貼專區提供「住宅補貼資格檢視」，有意申請者可事先檢視有無符合自購或修繕住宅貸款利息補貼的申請資格。申請方式為「線上」及「郵寄」兩種，由戶籍所在地之直轄市、縣市政府受理申請及審查。

此外，「自購住宅貸款利息補貼」提供「弱勢戶」優惠利率為郵儲2年定期機動利率減0.533％，「一般戶」的優惠利率為郵儲2年定期機動利率加0.042％，檢附弱勢證明資料，申請住宅補貼將針對弱勢家庭及特殊經濟需求之申請者，提供額外評點加分排定補貼優先順序，或可享有較低之優惠利率。