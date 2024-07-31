《國際經濟》哈瑪斯領袖遭暗殺 油價飆升2%、金價急拉15美元

【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】由伊朗支持的巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯稍早前證實，其政治領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）在伊朗首都德黑蘭（Tehran）遇襲身亡。在地緣緊張局勢升高下，周三原油期貨大漲，金價急升逾10美元。

據外媒報導，哈尼雅周二參加伊朗新任總統Masoud Pezeshkian在德黑蘭舉行的就職典禮，並在當地的住所遭到暗殺。

據伊朗官媒塔斯尼姆通訊社（Tasnim）報導，伊朗已經開始就哈尼雅遇襲身亡展開調查，將於近期公布結果。

受此影響，紐約8月期金價格從前收價每盎司2405美元急速拉升15美元或漲0.62%，報2,420美元。12月期金暫漲11.40美元或0.46%，報每盎司2,463.30美元。美國原油期貨價格目前大漲2%，報每桶76.21美元。布蘭特期油漲1.6%，報79.88美元。