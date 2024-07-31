美國聯準會（Fed）最新利率決策公布前夕，美股不平靜，台股也頻頻上演大怒神行情，不到1個月就崩跌2,500點，再沒有重大利空消息之下，大盤不可能出現反轉性大跌，然此波跌勢原因究竟是什麼？是外資賣超惹的禍嗎？
摩爾投顧分析師何基鼎表示，「暴漲當然會引發大量獲利了結賣壓」，今年以來美股主要上漲的動能，都來自於科技七雄包括蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）、google、輝達（Nvidia）、META、微軟（Microsoft）、特斯拉（Tesla）等，今年以來漲幅過大，尤其是輝達，今年以來漲幅將近200％，就算近期股價持續重挫，也有110％左右的漲幅。
輝達是費半指數權重最大的成分股，輝達重挫導致費半指數大跌，相關的ETF就被迫要賣股票，導致費半指數成分股如台積電ADR、聯電ADR、日月光ADR全面下跌，進一步影響台股大盤下跌，最後連帶大盤指數相關的ETF也必須賣出相關持股，引發恐慌性拋售及融資提前自我了斷，形成「多殺多」局面。
何基鼎指出，國際金融市場沒有重大利空，台股基本面也好，這波下跌就是籌碼性的多殺多，現已殺到相對最低點，是低接的好機會；短線趨勢主流股看好CoWoS相概念股包括辛耘（3583）、弘塑（3131）、均豪（5443）、均華（6640）、志聖（2467）、東台（4526）、東捷（8064）等，營建股則有曜（1316）、名軒（1442）、大將（1453）、皇翔（2545）等。
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