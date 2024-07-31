【時報記者莊丙農台北報導】華航(2610)今日與鴻霖全球運輸簽署永續航空燃油（Sustainable Aviation Fuel, SAF）採購合作備忘錄，為台灣航空業首次攜手企業客戶共同使用永續航空燃油，亦首創國內業界全新的商業運作模式。

華航推廣永續航空燃油領先業界，2017年首創新機飛渡添加作業，2023年首次添加永續航空燃油載客飛行，今年啟動永續燃油客戶合作計畫，廣邀上下游廠商及客戶共同參與，共同促進台灣航空業能源轉型與低碳運輸發展，目標落實永續供應鏈。國內貨運代理龍頭鴻霖全球運輸率先響應計畫，支持華航貨運機隊添加永續航空燃油飛行。

鴻霖全球運輸提供客戶減碳物流解決方案。本次合作所添加的永續航空燃油，可較傳統燃油減少超過80％的碳排，希望藉此樹立良好標竿，邀集更多企業廠商加入推廣計畫。

華航貨運方面已實踐多項環保作為，導入並推廣e-Cargo貨運資料電子化；使用內含回收材質的環保雨布進行貨盤築打，並回收重複利用，在確保貨物安全無虞的情況下還兼顧環保；機坪作業資料以電子化方式儲存於行動裝置PDA，大幅降低紙張使用，且提升裝卸載正確率，同時以電動拖車執行機邊作業，減少廢氣與碳排放。