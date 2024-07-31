【時報記者莊丙農台北報導】華航(2610)今日與鴻霖全球運輸簽署永續航空燃油（Sustainable Aviation Fuel, SAF）採購合作備忘錄，為台灣航空業首次攜手企業客戶共同使用永續航空燃油，亦首創國內業界全新的商業運作模式。
華航推廣永續航空燃油領先業界，2017年首創新機飛渡添加作業，2023年首次添加永續航空燃油載客飛行，今年啟動永續燃油客戶合作計畫，廣邀上下游廠商及客戶共同參與，共同促進台灣航空業能源轉型與低碳運輸發展，目標落實永續供應鏈。國內貨運代理龍頭鴻霖全球運輸率先響應計畫，支持華航貨運機隊添加永續航空燃油飛行。
鴻霖全球運輸提供客戶減碳物流解決方案。本次合作所添加的永續航空燃油，可較傳統燃油減少超過80％的碳排，希望藉此樹立良好標竿，邀集更多企業廠商加入推廣計畫。
華航貨運方面已實踐多項環保作為，導入並推廣e-Cargo貨運資料電子化；使用內含回收材質的環保雨布進行貨盤築打，並回收重複利用，在確保貨物安全無虞的情況下還兼顧環保；機坪作業資料以電子化方式儲存於行動裝置PDA，大幅降低紙張使用，且提升裝卸載正確率，同時以電動拖車執行機邊作業，減少廢氣與碳排放。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：