【時報記者林資傑台北報導】彰銀(2801)統籌主辦半導體零組件通路商至上集團旗下子公司高照國際3.6億美元聯貸案順利募集完成，資金用途為償還既有金融機構債務暨充實中期營運週轉金。此次聯貸案由彰銀擔任統籌主辦銀行暨管理銀行，兆豐銀為共同統籌主辦銀行。

高照國際聯貸案原定金額為3億美元，在臺銀、一銀、合庫、土銀、臺企銀及安泰銀等金融機構踴躍參與下，最終以超額20％的3.6億美元結案，顯見至上集團在消費電子通路產業中，面對經濟環境變動挑戰仍維持穩健獲利，深獲金融同業一致支持與肯定。

至上集團為國內前三大半導體相關零組件通路商，亦為韓國三星集團全系列產品代理商，市場涵蓋大中華區及東南亞。集團已深耕亞洲市場20餘年，海內外經營團隊均具備電子零組件產業背景，累積代理產業深厚經驗。

由於市場需求在2022年首季後急降，各家記憶體大廠及代理商庫存水位大增，至上集團在經歷1年半的庫存調整，至2023年第四季庫存恢復健康水位，記憶體市場價格開始反彈，加上下游製造商為取得較低成本而提前備貨，使營運已轉趨正向。

至上積極調整自身庫存水位以控制營運風險，公司維持每年穩定獲利，並維持穩定的配息政策。隨著AI手機及伺服器需求持續增加，至上集團2024年上半年自結合併營收1258.75億元、年增達近1.02倍，改寫同期新高，已達去年全年82.73％，今年營收可望再創新高。

面對AI浪潮及製造業南進趨勢，至上的專業團隊可反饋即時資訊，配合龍頭電子零件製造商三星全系列產品，並能提供客戶完整解決方案，使上游供應商與下游客戶配合更密切，為至上與供應商及客戶間帶來更穩定的夥伴關係。

彰銀表示，半導體鏈庫存水位已恢復健康水位，在AI、電動車等新興應用領域蓬勃發展下，半導體通路業可望連帶受益，可預期半導體通路業今年景氣將好轉。彰銀將持續發掘各產業中佼佼者，替企業客戶量身打造適合的融資產品，並提供全方位的金融服務。