日銀升息了，比市場預期中早，原本預期今年底前有可能再次升息，使美元兌日圓匯率在跌破155之後持續向150走，也會讓日股出現明顯回檔，法人認為，只要日圓沒有急升，無礙日股中長期多頭走勢。

日本升息後接下來要觀察日圓走勢，野村基金（愛爾蘭系列）投資團隊認為，若日圓匯率未持續急劇升值至140至145之間，影響相對輕微，因為經評估，如今的日圓每升值10元，對日本企業獲利率僅減少4％；再者，今年年初日本企業對2024會計年度的匯率預估平均為1美元兌140日圓，業績展望比往年更加保守，仍存有上修空間。

台新日本半導體ETF基金（00951）經理人黃鈺民指出，至於日圓匯率走勢仍須觀察日本央行動向與聯準會降息時間與降息幅度而定，雖然匯率變化會影響企業獲利，不過投資更需觀察產業是否走向質變的成長趨勢。 中國信託投信也表示，日本企業在2024年度財報的設定損平匯率，大約在140-145之間，目前的匯率對多數企業而言，仍都是有匯兌收益，預期在下半年財測修正中會反應。

另投資人可能會擔心日本升息後促使日圓升值，並對日本企業獲利與股價表現的影響，野村投信表示，若投資人仍擔心日圓波動劇烈將影響投資報酬率，可以考慮購買美元避險級別的日股基金。購買美元避險級別的最大好處，一則便是投資人可以避開日圓相對美元短期大幅度升貶值對基金績效產生的影響；另外因為美元利率較高、日圓仍處於零利率水準，兩者之間存在高額利差（約5-5.5％）。若投資人選擇以美元避險級別投資日股基金，投資團隊將幫助投資人換匯（美元兌換日圓）並進行匯率避險，投資人便可額外享有美元兌換日圓超過年化5％的額外報酬率。