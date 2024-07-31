AMD召開法說會後，利多激勵，AMD股價在盤後大漲7.64％，也一併帶動台積電ADR盤後大漲3.2％、輝達盤後大漲5.08％；在此之前，台積電ADR重挫3.42％，輝達重挫7.04％，台指期夜盤重挫200餘點。隨著AMD、台積電ADR、輝達等重量級半導體股票盤後大漲，抵銷台股31日早盤重挫陰霾，盤中由黑翻紅，往季線挑戰
AMD利多為第二季資料中心（Data Center）營收年增114.5％，超過一倍，並優於市場，再加上釋出MI300在2024年營收貢獻超過45億美元，超越先前公司所預測40億美元的水準。AMD表示，將全力發展AI，包含先前併購多間AI軟體公司。
AMD第二季四大部門業務訊息如下：
第一、 Data Center（資料中心）：營收28.3億美元，年增114.5％ ，優於預期27.5億美元，其中MI300貢獻超過10億美元，符合預期 。至於伺服器 CPU將雙位數年增，並且新客戶顯著增加； 季增主要受到MI300系列貢獻。
第二、 Client：營收14.9億美元，年增49.5％ ，優於預期 14.5億美元。受惠AI PC提前拉貨，以及Ryzen CPU需求。第三季將超出一般景氣循環。
第三、 第三、Gaming：營收6.5億美元，年減59％。半客製化產品經歷客戶去化庫存，遊戲顯卡成長 抵銷部分下跌。 第三季雙位數衰退，下半年衰退。
第四、 Embedded：營收8.6億美元，年減41％。隨著客戶去化庫存，第三季將季增。
第一金投顧認為，AMD於2025年將受惠GPU成長和AI PC換機潮，EPS將達5.19美元，以35倍本益比計算，建議買進。
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