《期貨》CFTC通知 期交所：台指期等三指數即起改列窄基指數

【時報記者郭鴻慧台北報導】台灣期交所接獲美國商品期貨交易委員會(CFTC)的通知，台灣時間今日起(美國時間30日)，將臺股期貨(TX)、小型臺指期貨(MTX)及客製化小型臺指期貨(MXFFX)三指數正式改列為窄基指數，不適用美CFTC交易許可(Commission Certification)規定。

CFTC在美國時間7月30日的正式發出通知，臺股期貨、小型臺指期貨及客製化小型臺指期貨標的指數臺灣證券交易所發行量加權股價指數(加權指數)中，單一成份股占指數權重超過30%天數，已不符合美國廣基指數(Broad-based security index)定義。

CFTC於美國時間30日通知加權指數依規定轉變為窄基指數（Narrow-based securityindex），期交所的TX、MTX及MXFFX亦成為窄基指數期貨。

據美國規定，窄基指數期貨由CFTC與美國證券管理委員會(SEC)共同管轄。TX、MTX及MXFFX轉變為窄基指數期貨後，美國投資人、含合格機構投資人(QIB)在內，皆不可交易TX、MTX及MXFFX商品。