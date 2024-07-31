股市進入修正期，房市似乎也面臨盤整考驗！台灣房屋集團統計內部成交行情，觀察2024年7月價量變化，六都和新竹縣市交易量，唯獨桃園和台中交易量持續增溫，台中市仍較上月增加9.3%，桃園月增8.8%，其餘各都交易量收斂一成左右，七都整體交易量月減5.2%，但整體交易量仍較去年增24.3%。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，今年房價飆上高點，買賣雙方價差認知逐漸拉大，且政府進行新青安貸款管制，加強審查，包括限貸一次，簽切結書、比對出租資料，銀行放貸態度趨嚴，對於新青安額度外的貸款利率條件也提升，因此需要額外貸款的高總價縣市，像是雙北、新竹等縣市的自用購屋族優先受到衝擊，需重新盤點購屋預算，頭期款配比，以及其他替代性貸款方案，因此購屋腳步有趨緩。
中央大學台灣經濟發展研究中心發佈「未來半年購買耐久性財貨時機」指標，「購買房地產時機」指標部分，本月調查結果為107點，與上月的調查結果106.9相較上升0.1點，連續47個月保持在100以上的樂觀區間。
張旭嵐分析，美國大選局勢未定，台股高點震盪，下半年市場變因仍多，而政府近期政策打住不打商，加上美中貿易戰後的台商回流資金，即將在今年8月陸續解禁，買氣也出現移轉，商辦的需求量大增，估計下半年住宅交易會明顯降溫，不過商辦、廠辦和店面等商用不動產的交易量將會有亮眼表現。
台灣房屋集團2024年7月價量交易狀況
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