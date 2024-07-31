【時報記者葉時安台北報導】台灣汽車金融龍頭和潤企業(6592)與柬埔寨Ly Hour Leasing PLC李華租賃在金邊市，揭示兩大企業在金融領域的重大進展，除了公司正式取得微型金融執照，升級為「MFI微型金融公司」，亦更名為HFC Cambodia Microfinance PLC，為未來的發展奠定了堅實的基礎。
和潤企業與李華集團自去年10月啟動合作，透過資源整合，兩家跨國企業發揮各自優勢，和潤企業擁有25年深厚的分期專業及營運管理經驗，結合李華集團在地深耕數十年，於多項領域都有廣泛的影響力和競爭優勢，因此推動HFC Cambodia不論是總資產、貸放金額及獲利等方面都能持續穩健成長，也在去年底，訂下今年要升級MFI微型金融公司的目標。
和潤企業劉源森董事長表示，為加速業務發展，提升多元競爭力，升級MFI微型金融公司刻不容緩。從營運角度來看，升級之後，HFC Cambodia將能擴大分期產品的承作，從汽/機車、設備到商品分期等，開展多元化的商業貸款業務，提供多樣化的產品，滿足更多客戶需求，提高市場競爭力；在籌資方面，MFI身份增強了公司的信用和穩定性，讓銀行更願意提供資金支持，擴大資金來源；此外，HFC Cambodia的升級也將吸引更多優秀的金融人才加入，為公司發展注入新活力，提升整體運營效率，鞏固公司在柬埔寨金融市場的地位。
取得微型金融執照只是開始，展望未來，HFC Cambodia將持續深耕汽車、機車等車輛市場，並深入研究、企劃多元微型貸款商品，提供客戶更完整便捷的金融服務，另一方面，將強化公司治理與風險管理，提升品牌形象，增強市場競爭力，目標在未來五年內，成為柬埔寨前三大MFI微型金融公司。
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