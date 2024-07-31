立法院日前三讀通過「勞動基準法」第54條修正案，明定勞雇雙方得協商延後強制退休年齡，不限定65歲即強制退休。全國商總榮譽理事長、鄉林集團賴正鎰今天說，勞動力遞延退休，代表房地產將產生五大新趨勢，包括「以房養老」方案接受度大增；60～65歲的高齡購屋貸款族群倍增；首購與銀髮搶買兩房產品；老屋翻修案量增加；小面積都更危老改建需求提高。
賴正鎰說，之前勞基法規定65歲要強制退休，最近才剛鬆綁這規定，他覺得真的是順應少子化後勞動市場人力短缺需求，將有很大的助益，他自己雖67歲，但依舊活力滿滿，「要做到不能做為止」，意味勞動市場量能持續下，房地產也會有新契機。
據金管會最近發佈統計，截至2024年6月底為止，國銀以房養老核貸件數累計達8302件、核貸額度達472億元，與去年６月底7222件、核貸額度411億元作比較，兩數據年增都達15％。
另根據財團法人金融聯合資訊中心房貸流量統計資料發現，近十年申辦房貸的平均年齡愈來愈高，2014年Q1時30歲到35歲是房貸主要族群，但10年後的今天，根據2024年 Q1平均年齡增加5～10歲，也就是35～45歲成為申辦房貸比例最高的主力購屋族群。
依2014年Q1～2024年Q1的房貸案件流量分析，房貸案件平均增幅為41.7％，今年Q1房貸申辦總件數54,811件，貸款年齡以35～40歲10,004件最多、其次是40～45歲10,002件，與2014年Q1相比，民眾買房年齡明顯有延後現象，值得注意地是，隨著房市置產熱潮以及退休年齡的放寬，原本65歲以上到80歲的銀髮族，申辦房貸比例也正在升高，近十年案件增加一倍以上，達到131.9％。(詳如附表)
鄉林不動產研究室表示，過去房貸利率高，且還款年限僅20年，但現在房價急漲、買房不易，購屋主力年齡也有延遲趨勢，購屋主力的高年級化，最主要是房價逐年上揚、自備款也變高，買房準備時間隨之拖長，甚至已經有銀行提供55歲以上銀髮族購屋貸款方案，還將還款年限隨之放寬為30年。
這十年來，單身族群愈來愈多，晚婚或單身族購屋需求受到遞延，他們口袋深，後期以置產來創造被動收入，作為理財重要一環，房市收益佳，儘管老人經濟自主，但現有房子過舊，就興起老屋翻修的念頭，或者是40、50年屋齡的舊屋，考慮到居住安全，同意危老或都更，小基地都更或危老案將大增。
賴正鎰說，國人平均壽命已提高到80歲，如果是身體健康，在65歲以後，保持適度的工作量，反而是很好的安排，因為有持續用腦，避免腦部退化出現健忘症或失智，而且現代的老人退休後，因為子女跟孫子也都已經有自己家庭跟生活習慣，不見得會想跟長輩住在同一屋簷下，所以適合老人家居住的兩房產品，綽綽有餘，將來兩房產品會更多更熱賣。
此外，雖然父母子孫不同堂，但還是可以選擇住在同一社區或鄰近社區，反而感情會更好，像鄉林目前在雲林斗六的建案「鄉林雲峰」，有四成已購客戶是幫父母買一間，另有三成是父母親出錢自己買一間，然後幫子女出資頭期款或自備款，為的就是一家人不要離太遠。
和孩子住同一社區不同戶之外，還有部分銀髮族因為是頂客族或是孩子在外地就業，也會考慮和朋友一起當鄰居有個照應，人生的下半場，隨著年紀、健康與生活型態改變，原本健步如飛者也可能考量行動力和安全性，需要搬遷至有電梯和物業管理的新的處所居住，因此有建商瞄準友善全齡宅、銀髮養生村概念的住宅市場作開發，來滿足老人居住需求。
此外，「以房養老」的信託觀念也逐漸普及受到重視，銀行對大齡購屋者貸款條件有所放寬，讓年長者或銀髮族經濟蓄勢爆發。政府近年大力鼓勵銀行開辦「商業型以房養老貸款」，擁有房產的高齡者對於未來退休後的安老、疾病或長期看護費用等固定支出相對有保障性，也將催促另一波新的購屋動機。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：