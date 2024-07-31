伊朗革命衞隊7月31日聲稱，哈瑪斯政治局主席哈尼雅（Ismail Haniyeh）在德黑蘭遭以色列襲殺身亡。沙烏地阿拉伯「阿拉伯衞星電視台」引述消息人士報導稱，一枚飛彈於當地時間凌晨2時擊中哈尼雅的住所，他與保鑣一同身亡。

哈瑪斯發言人阿布朱瑞（Sami Abu Zuhri）表示，哈尼雅死於暗殺是一件令局勢嚴重升級的事件，而以色列不會實現其所想達成的目標。他強調，哈瑪斯作為一個強大運動組織，不會受到領袖死亡的影響。哈瑪斯正發動一場解放耶路撒冷戰爭，並準備付出任何代價。

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）辦公室發布聲明強烈譴責稱，暗殺哈尼雅是一種懦夫行為，讓事態嚴重升級。這敦促我們的人民和哈瑪斯的軍隊團結起來，耐心地堅決反對以色列的占領。