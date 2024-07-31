大陸穩經濟政策頻出，大陸財政部副部長王東偉31日於國新辦記者會表示，財政部優化完善稅費優惠政策，助力經營主體輕裝上陣，增強發展內生動力。今年進一步提高政策精準性和有效性，重點支持科技創新和製造業發展。

王東偉表示，中共中央二十大以來，累計新增安排專項債券人民幣（下同）11.35兆元，支持補短板、惠民生領域建設項目9萬個左右，帶動擴大社會有效投資。去年增發1兆元國債，絕大部分項目都已開工建設。

今年則安排1兆元超長期特別國債，著力支持國家重大戰略實施、重點領域安全能力建設，以及支持新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新。同時，還加強財政政策與貨幣、產業等政策協同配合，更好釋放政策效能。

大陸財政部綜合司司長林澤昌則表示，財政部將更好發揮政府投資帶動放大效應。根據需要和項目準備情況，及時發行並使用好超長期特別國債，積極支持「兩重」實施。