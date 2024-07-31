中研院經濟研究所31日說明「2024年臺灣經濟情勢總展望之修正」，將今（2024）全年實質經濟成長率預測向上修正至3.88％，較前次預測增加0.86個百分點；今年CPI成長率為2.21％，較前次預測亦上調0.31個百分點。
中研院經濟研究所的3.88％估值，是截至目前國內外經濟研究機構預測台灣經濟成長率最高，也是最接近主計總處5月底公布的3.94％預估值。
中研院經濟研究所兼任研究員林常青，以「盛夏迎炙擁新機」形容現在的經濟情勢。他表示，今年上半年全球商品貿易回溫，高效能運算與人工智慧等新興科技應用需求帶動下，促使第一季經濟成長優於預期，帶來實質GDP年增率達6.56％，且出口將持續穩定成長並進一步帶動進口，預計下半年國內景氣持續穩定復甦，出口帶動進口是上修此次預測值的主要拉力。中研院經濟所預期今年實質商品及服務的輸出與輸入成長率，將分別為8.48％與8.23％。
隨著經濟景氣增溫，中研院經濟所指出，今年來消費者信心指數持續走升，就業市場穩定且股市交易活絡，政府亦推動所得稅制優化及各項減輕負擔措施，「皆有助於提高家庭可支配所得及消費」，再加上跨境旅遊與商務旅行需求暢旺，林長青認為，相關因素大力維繫民間消費動能，即使實質民間消費成長率去年已高達8.32％，預估今年實質民間消費成長率仍可以達到2.62％，對經濟成長帶來實質貢獻。
中研院經濟所預估，國外及國內需求對2024年經濟成長率的貢獻率，分別為2.54、1.34 個百分點。
困擾歐美經濟嚴重的通膨，在台灣對物價影響的情況有所不同，中研院經濟所此次上修消費者物價指數CPI成長率至2.21％，但下修生產者物價指數PPI至1.26 ％。林長青指出，上半年有兩項因素導致CPI走升，一是4月起電價調漲，上半年年增3.10％；二是醫療費用、外食及教養娛樂等服務類價格漲幅仍大，上半年年增2.58％，使得CPI上半年平均較去年同期年增2.27％，核心消費者物價指數也上升2.02％。
下半年的物價走升壓力，中研院經濟所評估，仍然有四項因素在推升，一、電價調漲對物價的影響需要時間反應，二、房價的持續上漲對租金也造成壓力，三、軍公教加薪亦帶動整體薪資的調升，林長青指出，還有凱米颱風造成中南部豪雨成災的影響，下半年通膨壓力不可小覷，因此預期2024年CPI成長率為2.21％。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：