大陸國新辦31日舉行「推動高品質發展」系列主題新聞發布會，財政部副部長王東偉在會上表示，下一步考慮將推進消費稅徵收環節後移並穩步下劃地方，統籌考慮中央與地方收入劃分、稅收徵管能力等因素，分品目、分步驟穩健實施，拓展地方收入來源，引導地方改善消費環境。
澎湃新聞引述王東偉表示，中共二十屆三中全會對深化財稅體制改革做出全面部署，提出明確要求。第一，拓展地方稅源。在現行規模較大的幾個稅種中，消費稅全部歸屬中央，主要在生產和進口環節徵收。
第二，適當擴大地方稅權。近年來，在環境保護稅法、資源稅法、耕地佔用稅法等地方稅立法中，已賦予省級地方確定具體適用稅率、稅收減免等管理權限。
第三，規範非稅所得管理。非稅收收入主要歸屬地方，是地方財力的重要組成部分。財政部考慮將規範非稅務收入管理，適當下沉部分非稅收入管理權限，由地方結合實際差異化管理。深化自然資源有償使用制度改革。
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