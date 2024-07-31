金融股7月開始將步入股息入帳高峰，加上7月加權指數從創歷史新高到拉回創波段低點，高低震盪2,500多點，自營商自行買賣部位積極逢高調節，獲利入帳可望美化帳面，近日台股跌勢收斂，金控股7月獲利將繳出亮麗成績單，31日金融股表現強勢大漲逾1％。

以目前金融類股指數表現來看，7月更逆勢拉出長紅棒，上漲超過3％，對比於加權指跌逾3％、月K長黑棒且留千點以上的上影線，金融股扮演台股多頭精神指標。

金融股今天由富邦金領頭大漲，至近午盤時漲幅約2.7％，另玉山金、彰銀、群益期、永豐金、國泰金、華南金等幅都在1％以上，相對電子股及加權指數強勢。

台股今日收7月月線，上市市場成交值已達過10兆元以上的歷史相對較高水準，證券自營商來自於經紀商手續費收入可觀，期貨市場交投也十分熱絡，將挹注金融股底下的證券、期貨業等亮麗的獲利；另外，7月是上市櫃公司配發股息撥付的旺季，銀行及壽險業可望有龐大的股息收益入帳。