加拿大考慮跟進美歐國家，對中國電動車課徵新關稅。中國汽車大廠比亞迪在加大拿官員正考慮對從中國進口車徵收關稅之際，正尋求打入加拿大市場。

路透引述監管文件顯示，儘管並未具體說明比亞迪計畫時間表，但確實討論對電動車徵收關稅的可能性，以及比亞迪開始在加拿大銷售乘用電動車的計畫。

加拿大公布為阻止中國製造的電動車進入該國市場的考慮方案，包括對進口自中國的電動車徵收關稅，以及阻止中國對加拿大新工廠的投資。文件顯示，加拿大政府似乎只考慮對成品車徵收關稅，徵稅清單中不包括電池或電池組件。

加國財長Chrystia Freeland此前宣布，自7月2日起啟動為期30日的公眾諮詢期，將徵求包括工會和汽車行業團體等意見，討論針對中國電動汽車進口的一系列潛在措施，諮詢期將持續到8月1日。