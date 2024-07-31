【時報編譯張朝欽綜合外電報導】基輔軍方在週三表示，俄羅斯向基輔(Kyiv)發動了數波的無人機攻擊，為這場戰爭中規模最大的同類型攻擊之一。該攻擊使得首都基輔整晚都處於空襲警報當中。
截至週三清晨6時30分，烏克蘭的防空系統在基輔上空摧毀了30多架無人機。基輔軍方將領Serhiy Popko在週三表示，這是俄羅斯在7月對基輔的第7次攻擊。
Popko在通訊軟體Telegram上表示，這是「整場戰爭期間對烏克蘭使用無人機的最大規模攻擊之一」。
目前尚不清楚該襲擊的全面範圍程度，俄羅斯官方也沒有立即提出評論。
俄羅斯官方新聞社引用在烏克蘭境內的俄羅斯作戰人員說法，稱此次襲擊是針對烏克蘭境內的幾個軍用機場和軍用倉庫。
從當地週二的夜間開始，基輔和烏克蘭中部和東部大部分地區都處於空襲警報當中。
Popko說，在夜間，軍方數次在靠近基輔和首都周圍地區佈署防空系統。
基輔市長Vitali Klitschko說，對基輔的攻擊是來自幾個方向。
目擊者說，夜間聽到幾次爆炸聲，好像是防空系統阻擋了攻擊。
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