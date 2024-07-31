【時報記者林資傑台北報導】連鎖餐飲集團御嵿(3522)在新團隊加入後調整營運模式，2024年首季營運轉盈，預期今年營運在多角化經營策略支持下可望明顯改善。御嵿近日股價震盪上攻，今（31）日持平開出後震盪飆漲8.35％至23.35元，創2020年12月初以來逾3年7個月高價，領漲餐飲族群。
御嵿在疫後餐飲消費潮復甦及公司經營策略改革下，2024年首季本業終止連12虧，歸屬母公司稅後淨利0.22億元，較上季轉盈、年增達11.1倍，每股盈餘0.28元，雙創近2年高。上半年自結合併營收4.48億元、年增達23.37％，為近 5年同期高。
展望後市，御嵿孫正強表示，新團隊加入後積極調整營運模式，包括旗下餐宴會館全面改裝、提升宴會餐廳坪效，跨足商場經營、拓展連鎖品牌與國際市場，並將公司名稱自「御頂」更名為「御嵿」，期許公司能成為餐飲業的優等生與先驅者。
御嵿利用第二、三季的宴會淡季進行旗下會館餐廳全面改裝，其中以目前貢獻營收逾85％、共有7處據點的「晶宴會館」（Amazing Hall）為主，以迎接第四季至明年農曆年前的商務尾牙與家庭聚餐的旺季商機，推升今年營收及獲利表現。
其中，晶宴會館民權館第八劇場擁有壯觀的半圓弧形天幕和270度三面牆面，御嵿此次攜手方陣聯合數位科技導入AI技術，打造全台首創沉浸式場地，提供多達20種不同風格的沉浸式主題，透過數位裝修取代硬體建材耗損，降低資源消耗、達到減碳永續目標。
孫正強指出，御嵿目標成為餐飲業實踐ESG典範，晶宴會館透過攜手方陣聯合數位科技導入AI技術，打造全台首創沉浸式場地，不僅能滿足消費者日新月異的各種需求、引領宴會體驗新風潮，也能減少資源浪費與降低整修成本，打造企業獲利與永續發展兼具的商業模式。
此外，孫正強進一步指出，御嵿下半年將跨足商場經營模式，規畫將頂鮮、晶粵軒烤鴨餐廳、晶饗匯及晶匯點港式飲茶等旗下品牌進駐百貨商場，將原本的主力婚宴顧客群擴大至一般餐飲消費族群，透過商場消費人流挹注穩定現金流。
孫正強表示，目前已有多家商場提供櫃位選項，御嵿正積極進行評估與合作，預估第四季商場門市可望正式開幕。同時，公司也規畫與洽談成為商場經營者，進行國內外餐飲品牌招商活動，拓展集團營運版圖。
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