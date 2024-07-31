菲律賓外交部長馬納羅7月30日與美國國務卿布林肯和國防部長奧斯汀在馬尼拉舉行「2＋2」會談後的新聞發布會上表示，在菲律賓部署美國飛彈服務於防禦目的，不會構成地區軍備競賽的理由。

針對大陸外交部長王毅日前在東協外長會議向馬納羅警告美國在菲律賓部署中程飛彈系統將導致軍備競賽一事，馬納羅30日表示，首先，這些飛彈是為了我們的防禦能力，是為了提高防禦威懾的自身能力，不是為了任何進攻目的，所以我的確不認為這會導致軍備競賽。

俄羅斯衛星通訊社報導，美軍太平洋司令部發言人表示，美國計畫年底前在亞太地區部署中程飛彈系統；4月美菲「肩並肩」聯合演習期間，美軍在菲部署了「堤豐」中程飛彈系統（MRC Typhon），但在軍演期間並未有發射行動。