市場上常說，金融股是「多頭最後一棒」，不過今（31）日金融股堪稱「領漲第一棒」；金融股延續昨（30）日漲勢，富邦金盤中上漲逾2％，群益期（6024）、彰銀（2801）、國泰金（2882）、華南金（2880）、元大金（2885）等漲幅都在1％以上。
台積電ADR昨日下跌3.42％，台積電（2330）今日開盤表現疲軟，在平盤下遊走，電子股走勢偏弱，惟鴻海（2317）一度觸及202元，表現相對搶眼，與金融股並肩衝鋒，台股勉守紅盤之上。
資深證券分析師指出，大盤與20日均線（月線）的負乖離率達到4.5％以上，有望開始跌深反彈，但因台股短中期技術面已被破壞，周K線高檔爆量且留上影線、周KD死亡交叉、20日均線下彎等頭部型態，轉強要再等等。
AI帶動上半年大盤上漲28％，下半年半導體接棒漲勢，不過近日受到美國大選候選人擬對台灣半導體加稅等言論，重挫投資人信心，金融股相對維穩，金融指數上半年更是創下34年以來新高點，被視為資金避風港。
投資達人建議，投資金融股要依照其業務特性來操作，壽險金融股包括國泰金（2882）、富邦金（2881）等波動相對大，適合波段進出賺價差。
以銀行為主體的金控如玉山金（2884）、合庫金（5880）等獲利穩、配息穩，適合長期存股。證券股例如元大金（2885）在股市多頭時則可漁翁得利，透過賺取手續費收益獲利，股市成交量越多收益越高。
免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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