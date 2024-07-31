【時報-台北電】台北股市櫃買市場13:00，加權指數262.55點，跌0.81點；總計381家漲、344家跌、81家持平；委買11279333張、委賣7282286張；總成交值904.20億元。

《櫃買市場》櫃買市場11:00，指數263.57點，成交值644.65億元
《櫃買市場》櫃買市場10:00，指數262.56點，成交值438.67億元
《櫃買市場》櫃買市場09:00，指數263.04點，成交值2.81億元
《櫃買市場》櫃買市場13:30，指數262.30點，成交值1050.75億元
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