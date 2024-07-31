【時報記者任珮云台北報導】觀察七月最後一周，台股宛如坐上大怒神，指數蒸發上千點。今年以來行情火熱的AI相關概念服，成為首當其衝的海嘯第一排。凱基投信表示，市場情緒引發籌碼面鬆動，導致AI族群面臨本益比修正，但回歸基本面觀察AI長線趨勢並未改變，短線回檔反而提供以相對低成本建立長線部位的好時機。

凱基優選台灣AI 50 ETF基金(00952)預定經理人施政廷表示，台灣在AI發展版圖中扮演關鍵樞紐，從AI的三大支柱：算力、算法與資料來看，台廠目前在算力市占率上掌握了絕對優勢，但為數眾多的AI概念股，受惠AI趨勢的程度也有所不同，能精準掌握AI貢獻度，才能發揮資金投資的最大效益。

00952的追蹤指數為臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃Fact Set優選AI50指數，該指數自2016年5月成立以來，指數含息執酬率為437.2%，遠勝同一時期台灣加權指數的287.5%(圖)；從各年度殖利率來看，臺灣優選的殖利率，也是自成立以來連續8年打敗台灣加權指數287.5%。該指數能經得起多空考驗，關鍵在於先以AI純度做第一道防線，再以動能、價值成長、股息等多因子層層篩選。

為了助投資人扎扎實實吃到AI商機，凱基台灣AI 50(00952)不僅設立AI營收高門檻以集結台灣AI動力，也設計淡旺季換股機制以強化投資威力施，政廷說明，00952所追蹤指數設計一年換股2次，11月換股拚股價，5月換股重股息，搭配市場節奏切換ETF攻守位置，以實現股股價成長與股息兼顧。00952規畫10元發行價、搭配月配息與平準金機制，助投資人輕鬆入手台股AI行情之餘，同時打造現金流的投資計劃。