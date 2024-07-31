【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】在日本央行宣布最新利率決策前，日股31日早盤走低，日經上午暫收38,369.54點，跌156.41點或0.41%。東證收在2,752.49點，微跌1.96點。
不過，午盤一得知將升息至0.25%後，目前日經在38,646.85點，上漲120.9點或0.31%。東證則在2,767.28點，也漲12.83點或0.47%。至於日圓走勢，兌一美元匯價也一度升破152價位，在151.63到153.89之間游走。
個股方面，得知升息後獲利將增加的銀行業者紛紛大漲，例如日本最大金融集團三菱日聯大漲2.35%，三井住友金融大漲3.11%，瑞穗金融更是大漲3.38%。不過，科技類股的東京威力科創卻跌0.83%，愛德萬測試則漲1%。
經濟數據方面，日本6月零售銷售年增3.7%，超過市場預估的3.2%。同時，日本6月工業生產季減3.6%，較預估值減少4.8%要佳。受訪的日本製造業者表示，經季節性調整後，7月產出可望成長6.5%，8月續增0.7%。
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