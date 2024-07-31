【時報記者王逸芯台北報導】台灣大(3045)今(31)日舉辦「種福電返校日」記者會，宣布連續舉辦第八年的「種福電」計畫，將於8月1日啟動，展開為期61天的群眾募資。總經理林之晨會後受訪時表示，其實台灣企業對綠電需求是很大的，「台灣大也有企圖心要採購綠電」。另外，他強調，在風險可控下，核電不啻是邁向全再生能源的一個過渡的方案。
台灣大購買綠電比例截至去年底為台灣第四名，林之晨談到，就產業來看，台灣大其實算不上用電大戶，台灣主要是缺綠電供給，企業對綠電需求是很大的，面臨的是買不到足夠綠電的問題，台灣如果想要加速碳排，就應該要增加綠電的採購量供企業採購，他強調，「台灣大也有企圖心要採購綠電」。
產業加速發展AI(人工智能)，電力問題也成為痛點之一，林之晨也談到，其實AI耗電沒有想像中的大，如果可以用自動化、智慧化 反而可以減少能源消耗。 每一個發電方式都有優點和缺點，在風險可控下，核電不啻是邁向全再生能源的一個過渡的方案，最終大家還是往核融合能源 。
台灣大自2017起，連續八年與「綠能公益發展協會」及「陽光伏特家」合作，推出結合綠能與公益的「種福電計畫」，號召供應商與民眾募捐在公益團體的屋頂建置太陽能板。今年「種福電計畫」宣告起跑的記者會有別以往，以「種福電返校日」為主題，邀請七月初曾至博幼基金會彰化分部擔任一日音樂老師的「綠能大使」艾薇擔任班導師，和「班長」台灣大總經理林之晨、「永續股長」台灣大永續品牌公關副總兼台灣大基金會執行長劉麗惠，以及能量夥伴(台灣諾基亞、智匯亞洲、淮南寰宇、台林電通)、13家手機供應商、協力夥伴等加入倡議，讓博幼基金會擁有未來20年穩定的綠電收益。
台灣大與母公司富邦集團積極拓展綠能版圖，台灣大6月就宣布加入「富邦能源綠能投資平台」，攜手泓德能源、富邦人壽、富邦媒體成立的控股公司富邦能源，由台灣大總經理林之晨出任董事長，規劃五年內自建380MW(百萬瓦)光電案場，搶攻綠能商機。富邦能源總投資額達110億元，富邦人壽持股超過七成，台灣大與泓德能源各持股約一成。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：