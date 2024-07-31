【時報-台北電】周三A股三大指數集體上漲，滬指收復2900點，創業板指逾3%，兩市超4800股飄紅。

證券板塊漲勢勇猛，幅度超過6%，國海證券、首創證券等8股漲停。多元金融、機器人執行器、醫療服務、教育、CRO、線上旅遊、創新藥、AI晶片、短劇互動遊戲等位於漲幅榜前列。

今日午盤共70股漲停，連續漲停股達10檔。焦點股方面，高位人氣股跳水，大眾交通、大眾公用跌超4%，金龍汽車、交運股份跌超7%。騰達科技上演準跌停-漲停的「天地天」板錄得8連板，錦龍股份8天5板啟動大金融板塊。

午間收盤，滬指上漲1.79%，報2930.80點；深成指上漲2.96%，報8719.30點；創業板指上漲3.33%，報1685.18點。（編輯：張嘉倚）

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